У Туреччині від лісових пожеж загинули вісім людей [ Редактировать ]
8 людей загинули внаслідок лісових пожеж у Туреччині. Семеро в Анталії, і одна жертва у Мармарисі. Травмованих сотні й вогонь не вщухає. Напередодні з п'ятизіркових готелів Бодрума почали вивозити туристів. Полум'я впритул наблизилося до курорту.
Це відео опублікували місцеві ЗМІ. Відпочивальники з валізами тікають із небезпечного району. Дороги перекриті. Людей із зони лиха забирають яхтами та човнами. Береговій охороні допомагають власники приватних суден. Президент Туреччини вже повідомив про затримання ймовірного палія. Чоловіка підозрюють у диверсії та зв'язках із терористами. Пожежі в країні вирують з минулої середи. Вони охопили шість провінцій на півдні країни.
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