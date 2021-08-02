В Ізраїлі вакцинують людей похилого віку третьою дозою сироватки [ Редактировать ]
В Ізраїлі почали щепити третьою дозою тих, кому за 60. Наразі серед таких - третє щеплення отримали майже 38 тисяч людей. В уряді впевнені, що встигнуть вакцинувати третьою дозою усе старше населення до кінця серпня. Задля цього до кампанії вакцинації на допомогу медикам залучили військових. Двома дозами в Ізраїлі вакцинували понад 62 відсотки людей.
Шломо Гевіртс, 73-річний пенсіонер:
Я щасливий отримати третю дозу вакцини. Я не боюся четвертої хвилі епідемії. Я пишаюся тим, що наш уряд так дбає про людей в зоні ризику - яким за 60, як мені. Я пишаюся тим, що я громадянин такої країни.
Ієн Міскін, консультант медичного центру:
Люди, яких ви тут бачите, самі прийшли отримати третє щеплення. Їх ніхто до цього не примушує. Але вони непокояться, що попереднє щеплення, яке вони отримали пів року тому, може бути недостатньо дієвим - аби зупинити штам "Дельта". Ми перша країна, яка розпочала вакцинацію третьою дозою.
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