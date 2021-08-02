В Ізраїлі почали щепити третьою дозою тих, кому за 60. Наразі серед таких - третє щеплення отримали майже 38 тисяч людей. В уряді впевнені, що встигнуть вакцинувати третьою дозою усе старше населення до кінця серпня. Задля цього до кампанії вакцинації на допомогу медикам залучили військових. Двома дозами в Ізраїлі вакцинували понад 62 відсотки людей.

Шломо Гевіртс, 73-річний пенсіонер:

Я щасливий отримати третю дозу вакцини. Я не боюся четвертої хвилі епідемії. Я пишаюся тим, що наш уряд так дбає про людей в зоні ризику - яким за 60, як мені. Я пишаюся тим, що я громадянин такої країни.

Ієн Міскін, консультант медичного центру: