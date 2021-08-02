Переговоры в Минске предложили возобновить [ Редактировать ]
В понедельник, 2 августа, представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов предложил возобновить очные заседание по Донбассу в Минске. Об этом сообщает ТАСС.
На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе.
Следующее заседание ТКГ состоится конце августа.
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