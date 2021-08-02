В понедельник, 2 августа, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Украину частью Запада и выразил уверенность, что НАТО и ЕС должны воспринимать ее именно так. Об этом говорится в статье министра для издания Foreign Affairs, опубликованной на сайте МИД Украины.

Так, он считает, что пришло время избавиться от названия "постсоветское пространство", которую используют западные страны для обозначения региона от Центральной Европы до Центральной Азии. Украина является частью Запада. Именно так и следует воспринимать страну, считает глава МИД.

Время США и европейским союзникам определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС.

Он отметил, что Украина совместно с Грузией принимают участие в действиях НАТО как партнеры с расширенными возможностями, а совместно с Болгарией, Румынией и Турцией делают важный вклад в безопасность Черноморского региона.

Поэтому США с партнерами следует разработать стратегию региона, предусматривающую особую политику с учетом обстоятельств отдельных стран и блоков.

Кулеба добавили, что, несмотря на все усилия Украины, ей все же нужны поддержка "со стороны ЕС, НАТО и их государств-членов".

Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей. США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью Запада. Только тогда наши нынешние усилия не будут напрасными.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира.

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