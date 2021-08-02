Напоювали алкоголем, а потім вимагали гроші, коштовності та били у підвалі. Таку ціну у трьох кальянних в середмісті столиці платили іноземні туристи.

Власник закладів громадянин Російської Федерації, якого розшукують за фінансові махінації на батьківщині. Він організував злочинну банду, члени якої заманювали заможних на вигляд іноземних клієнтів до закладів, а потім завищували суми у чеках у десять або п'ятнадцять разів. Незгодних клієнтів катували.

Попередня кількість жертв сто п'ятдесят осіб, утім правоохоронці досі підраховують, на яку загальну суму злочинці пограбували туристів.

Серед зловмисників виявився і перевертень у погонах. Роль таксиста, який рекомендував гостям потрібний заклад, виконував співробітник патрульної поліції Києва, який увесь цей час офіційно знаходився на лікарняному.