Юрій Бойко закликав взяти під контроль ціни на товари першої необхідності [ Редактировать ]
Держава має взяти під контроль зростання цін на товари першої необхідності. У цьому переконані в опозиції. Апелюють статистикою. За останній рік, згідно з даними Держстату, деякі продукти подорожчали на 80%. А разом і з ними росте рівень бідності.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Жесточайший контроль государства за ценами на товары первой необходимости, контроль за тем чтобы не было спекуляции. Почему у нас подсолнечное масло в стране стоит дороже чем наше масло на экспорте в других странах? Поэтому это задача государства, оно должно этим заниматься и оно должно сделать так, чтобы цены не плясали каждый день, а были контролируемые. Все это ерунда, когда говорят, что рынок отрегулируют там, государство не должно вмешиваться.
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