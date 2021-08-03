Главнокомандующий ВСУ запретил чиновникам и политикам посещать зону ООС [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В зоне Операции объединенных сил на Донбассе ввели 10-дневный карантин на визиты должностных лиц. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Мной было принято решение о временном запрете до 10 дней посещения района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил. Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и чиновников.
В связи с запретом посещать зону ООС спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил свою запланированную на 3 августа поездку на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.
Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.
Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.
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