Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. Таким образом он хочет доказать отсутствие каких-либо связей с криминальным миром, сообщает RTS.

"Я готов пройти проверку на полиграфе, где я уже был уже однажды... я уверен, что Вулин ( министр внутренних дел Сербии - ред.) тоже готов к этому", - сказал глава государства.

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Вучич отметил, что открыть уголовное дело против самого себя - это хорошая возможность рассказать стране о всем, что его касается, и доказать "как много лжи вокруг".

Ранее стало известно, что в Сербии арестовали Велько Беливука - главаря преступной группировки. Он утверждал во время допроса в прокуратуре, что вступал в контакт с властями, получая задания непосредственно от президента Вучича.

Ранее сообщалось, что Арахамия прошел детектор лжи.

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