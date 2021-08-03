Президента Сербии проверят на детекторе лжи [ Редактировать ]
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов пройти проверку на полиграфе. Таким образом он хочет доказать отсутствие каких-либо связей с криминальным миром, сообщает RTS.
"Я готов пройти проверку на полиграфе, где я уже был уже однажды... я уверен, что Вулин ( министр внутренних дел Сербии - ред.) тоже готов к этому", - сказал глава государства.
Вучич отметил, что открыть уголовное дело против самого себя - это хорошая возможность рассказать стране о всем, что его касается, и доказать "как много лжи вокруг".
Ранее стало известно, что в Сербии арестовали Велько Беливука - главаря преступной группировки. Он утверждал во время допроса в прокуратуре, что вступал в контакт с властями, получая задания непосредственно от президента Вучича.
Ранее сообщалось, что Арахамия прошел детектор лжи.
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