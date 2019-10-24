Арахамия прошел детектор лжи [ Редактировать ]
В четверг, 24 октября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия завершил прохождение теста на полиграфе.
"Я устал, честно, какая-то напряженная обстановка", - сказал Арахамия после завершения теста.
Так, отмечается, что проверка длилась менее часа и проходила на ул.Грушевского, в здании возле гостиницы "Киев".
Ранее сообщалось, что Александр Качура прошел тест на полиграфе, а также Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".
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