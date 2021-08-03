Законодавці проти. Глава комітету з міжнародних справ Сенату США разом зі своїми колегами з парламентів восьми держав Європи висловився Проти другого "Північного потоку" і за підтримку України і посилення санкцій проти Москви. Що саме пропонують? Дмитро Анопченко ознайомився із документом.

Сенатор Боб Менендес - демократ від штату Нью-Джерсі - людина в конгресі авторитетна, як-не-як очолює один із ключових комітетів, без рішення якого жоден дипломат не отримає посади.

Його позицію не проігнорувати, а тут до підпису сенатора додалися ще вісім, керівників комітетів із міжнародних справ парламентів Великої Британії, Польщі, Чехії, Ірландії, трьох держав Балтії та України. У спільній заяві всі вони виступають проти домовленості між Вашингтоном і Берліном щодо російського газогону.

Ми вважаємо "Північний потік - 2" геополітичним проєктом, спрямованим на розширення впливу Росії на Європу шляхом домінування на енергетичному ринку. Завершення прокладки газогону …поставить під загрозу національну безпеку країн-членів ЄС і США та послабить і без того хитку безпеку і суверенітет України.

Окрім того, газову трубу, варто її добудувати, законодавці називають "засобом тиску й шантажу України".

У документі немає закликів скасувати нинішню домовленість Вашингтона і Берліна - це вже нереально. Натомість передбачені максимально конкретні кроки, аби мінімізувати наслідки. І ось що пропонують щодо України.

Перше і головне: просять розробити для Києва детальну дорожню карту, покроковий план для вступу до НАТО. ЄС закликають дати Україні чіткий сигнал щодо перспективи членства у майбутньому. А ще кажуть про необхідність "колективного зобов'язання", яке має бути закріплене на папері.

Ми маємо взяти колективне зобов'язання щодо збільшення підтримки безпеки та оборонних можливостей України, щоб запобігти поглибленню поточної безпекової кризи, яка посилюється загрозами, створеними другим "Північним потоком".

Парламентарі також закликають посилити санкції проти Росії.

У кулуарах Сенату кажуть - Білий дім не зобов'язаний відповідати на це звернення. Цей документ має іншу мету: посилити позиції тих політиків у Конгресі, хто вважає "Північний потік" злом, а рішення Байдена погодитись на його добудову - помилкою.

Кажуть також, це посилює позиції України під час майбутнього візиту Зеленського до Вашингтона, адже чинна адміністрація прагнула б винести тему газогону "за дужки", мовляв, все вже сталося, давайте говорити про майбутнє. Але позиція конгресменів якраз і не дає цього зробити.