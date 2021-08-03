Українських силовиків та науковців навчатимуть боротьби з ядерним тероризмом. При столичному інституті ядерних досліджень, за підтримки США відкрили спеціальний тренувальний центр, мета якого надавати навички протидії загрозам, які можуть виникнути на ядерних об'єктах України. Першими підготовку пройшли підрозділи Нацгвардії.

На відкритті вчені фізики-ядерники інституту досліджень, чиновники, іноземні дипломати. Спеціаліст посольства США Фред Картер свідчить - його уряд вже за сім років надав п'ять мільйонів доларів на заходи із ядерної безпеки України. Зокрема кошти пішли й на цей навчальний центр.

Фред Картер, керівник відділу зменшення загрози посольства США в Україні:

Ця сума показує наскільки Сполучені Штати солідарні з Україною. Наступні кошти будуть витрачатися на те, щоб побудувати в Україні суспільство яке буде сильним та незалежним.

Величезний ангар - три з половиною тисячі квадратних метрів - звели за дев'ять місяців. Незважаючи перешкоди локдауну. Найдорожчий прилад - цей ідентифікатор вартістю в 26 тисяч доларів виявляє всі види радіоактивних речовин. Поруч командний центр спостереження за периметром будь-якого ядерного об'єкту.

Богдан Кайдик, провідний інженер навчального центру із фізичного контролю ядерних матеріалів ім. Джоржа Кузміча інституту ядерних досліджень НАН України:

Ми можемо змінювати відео змінювати ті чи інші витяги з відеокамер, які нам потрібно подивитися відкривати ті чи інші кімнати які нам потрібно відкривати двері, закривати двері.

Серце закладу - так званий "лабіринт" - модульні стінки, що імітують приміщення АЕС. В цьому корпусі будуть навчатися бійці Нацгвардії, прикордонники, працівники ДСНС та цивільні працівники АЕС та будь-яких об'єктів де зберігають радіоактивні речовини. Першими проходять тренування спецпризначенці Нацгвардії.

За легендою на атомну станцію вдерлися двоє терористів, що спричинили викид радіації у кімнатах. Умовно - одного терориста вбито. Іншому теж не пощастило - взятий у полон.

Бійці оснащенні спеціальними індикаторами на виявлення радіації. Якщо доза у кімнаті зависока спалахує червоне світло. Смертельне забруднення імітує флюоресцентний порох.

Це імітація радіоактивного бруду. Він абсолютно безпечний, але ті, хто навчаються в центрі, мають розуміти як він виглядає.

До кінця року в цьому корпусі мають пройти навчання із заходів щодо ядерної безпеки до трьохсот спеціалістів правоохоронців та цивільних спеціалістів.