Ні дня без обстрілу. Ворог шість разів відкривав вогонь по українських позиціях на Донбасі. І знову гатив із забороненої зброї. У штабі звітують - бойових втрат - немає. Більше розкаже Ігор Левенок.

Передова під Горлівкою. Ось таке тут "перемир'я". Скрізь на позиціях сліди від ворожих обстрілів. Вирви, валяються "гостинці", які прилетіли з того боку. Ворог не цурається, використовує ганебну тактику часто, прикривається мирним населенням.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Ведуть вогонь не те що з околиць Горлівки, а з самих житлових кварталів, там де ходять люди, діти. Тобто самі розумієте, що ніяка відповідь туди не полетить.

Іще одна біда у цій місцині - ворожі снайпери. Вадим захищає Україну від початку бойових дій із агресором. Встиг повоювати скрізь по лінії фронту. А навесні цього року куля ворожого стрільця тут таки наздогнала українського солдата.

А куди влучив? Верхня частина лопатки і через плече вийшла. Ну, врачі сказали, що мені дуже повезло.

Не зважаючи на серйозне поранення, Вадим знову в строю. Каже не зміг довго відлежуватися в госпіталі, поки тут його справа іще не завершена.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Відправили в госпіталь, а після госпіталю, я одразу без реабілітації відправився на фронт. А скільки ви в госпіталі перебували? Три тижня і два дні. Єсть така поговірка. Око за око. В мене загинуло сім товаришів і я повинен захищати свою батьківщину і не пускати їх далі.

Наші солдати спостерігають за супротивником. І кажуть на тому боці справи кепські. Ворожі підрозділи недоукомплектовані. І бодай про якусь військову дисципліну там навіть не йдеться.

Не рідко в такі моменти у найманців виникає бажання ще й постріляти у бік українських позицій. В такому разі, жартують бійці, ворог отримує "заспокійливе".