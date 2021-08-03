Сергій Каплін пояснив, куди йдуть мільярди з держскарбниці [ Редактировать ]
Державна скарбниця худне! Резервів залишилося трохи менше десяти мільярдів гривень. Тоді як рік тому мали фінансову подушку більше п'ятдесяти мільярдів.
І такі темпи видатків, кажуть у Федерації профспілок через чималий зовнішній борг, який постійно спустошує державний гаманець.
Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:
Замість того, щоб займатися питаннями реіндустріалізації, це замість того, щоб на двосторонній основі у будь-який спосіб зробити все, аби врегулювати воєнний конфлікт на сході, аби створити новий інвест-клімат, аби провести необхідні дії для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу. Уряд продовжує брати кредити нові кредити, фактично створюючи фінансову піраміду.
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