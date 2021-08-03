Державна скарбниця худне! Резервів залишилося трохи менше десяти мільярдів гривень. Тоді як рік тому мали фінансову подушку більше п'ятдесяти мільярдів.

І такі темпи видатків, кажуть у Федерації профспілок через чималий зовнішній борг, який постійно спустошує державний гаманець.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України: