В Украине объявили чрезвычайный уровень опасности [ Редактировать ]
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Это означает угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным "Укргидрометцентра", 4-5 августа в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму, 4 августа и в Винницкой и Черкасской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что август принесет очередные погодные сюрпризы. Погода в Украине в августе продолжит тенденцию всего аномального лета.
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