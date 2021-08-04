В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой. На месте работают правохранители, а в сети появилось видео из Кабмина.

Захватчик - в дальнем углу. К зданию Кабмина, тем временем, приехали взрывотехники и снайперы.

Появилась информация, что захватчика зовут Владимир Прохнич. Сейчас на него зарегистрирован ФОП по ремонту автомобилей.

Отметим, что причина захвата неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт. Также мы публиковали видео с места событий.

Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.

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