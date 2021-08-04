Захват Кабмина: сколько лет тюрьмы грозит террористу [ Редактировать ]
В среду, 4 августа, в столице Украины, Киеве, в здание Кабинета министров Украины ворвался неизвестный мужчина с гранатой. Террориста задержали. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сделал важное заявление в ходе брифинга.
Так, полиция откроет уголовное производство по четырем статьям. Он заявил, что полиция уже занимается расследованием этого дела.
Уголовное производство будет открыто по 4 статьям. Одна из них самая тяжелая - 147 УКУ (захват заложников) - до 15 лет.
Кроме того, по словам главы Нацполиции, мужчина, которого задержали в Кабинете министров, оказался участником Антитеррористической операции на востоке Украины.
Отметим, что причина захвата неизвестна, но судя по претензиям захватчика, перед этим имел место конфликт. Также мы публиковали видео с места событий.
Ранее мы писали о том, что в Киеве возле Офиса президента обнаружили подозрительный предмет.
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