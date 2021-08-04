Вищий антикорупційний суд з 14 години сьогодні обирає запобіжний захід для екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. У закритому режимі - журналістів до зали не допустили. За словами представників ВАКС, це пов'язано з заходами безпеки. Рішення прийме суддя Володимир Воронько. Коли ми побачимо розв'язку цього п'ятирічного серіалу - відповідати на це питання зарано.

Детективна історія екссудді Миколи Чауса добігає свого кінця. Його доставили до Вищого антикорупційного суду, який сьогодні має обрати запобіжний захід колишньому судді Дніпровського району у справі про хабарництво. Детективи НАБУ вручили Чаусу клопотання про обрання запобіжного заходу напередодні у "Феофанії". Очікувати засідання довелося вже в ізоляторі СБУ. Чауса у полоні катували і він 50 днів був прикутий до ліжка.

Ростислав Кравець, адвокат Миколи Чауса:

З огляду на його фізичний стан, Миколі Олексійовичу потрібна фахова медична допомога.

Розшукуваний Микола Чаус у трусах з'явився 30 липня в селі Мазівка Вінницької області. За даними журналіста Юрія Бутусова, суддю тривалий час тримали на базі Головного управління розвідки Міноборони. З села Чауса до Києва вивезли співробітники СБУ, в столиці за ними гналися детективи НАБУ, але відбити суддю не змогли.

Ростислав Кравець, адвокат Миколи Чауса:

За словами Миколи Чауса, на території України - ну, я не знаю, він зазначав - де, але наразі, щоб не зашкодити досудовому розслідуванню у цій справі, стосовно його викрадення - тому що як я і зазначав, безпосередньо я вважаю, що в цій справі замішані всі наші спецслужби і не тільки наші, а й спецслужби іноземних країн, але перебував він в Україні.

Справа про хабарництво екссудді тягнеться з 2016 року. Тоді його спіймали на хабарі у 150 тисяч доларів. Цю готівку Микола Чаус ховав у трилітрових банках, які закопував у городі власного будинку. Перебуваючи під слідством, екссуддя залишив межі України, у березні 2017 року його затримали в Молдові. 3 квітня цього ж року в центрі Кишинева суддю викрали. Молдавські слідчі стверджують, що це зробили українські спецслужби. Голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не причетна до викрадення Чауса, а також запропонував Кишиневу допомогу Києва в розслідуванні інциденту.

Сьогоднішнє засідання проходить у закритому режимі. НАБУ просить суд заарештувати Чауса на два місяці. Захисники ж наполягають - підстав для арешту немає, адже у 2016 році, Чаусу, начебто, підозру у хабарництві офіційно не вручали.