Сервис проката велосипедов Bikenow (бывший Nextbike) запретил парковать свои велосипеды в столичном жилом массиве Троещина (Деснянский район). Причина - серийные похищения велосипедов, сообщается на Facebook-странице велосервиса.

Мы понимаем, что в этом жилмассиве проживает очень много наших преданных клиентов, и замечательных неравнодушных людей. Однако тенденция краж велосипедов здесь приняла угрожающие масштабы.

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В Bikenow сообщают, что если в первую половину лета воровство велосипедов на Троещине носило единичные случаи, и компания реагировала на них с помощью полиции, то за последний месяц ситуация резко ухудшилась.

Даже частичные ограничения зон парковки не помогли, велосипеды продолжают исчезать. Поэтому нам очень больно было идти на такой шаг, как полный запрет парковки. Это было крайне неприятное, но вынужденное решение.

Согласно карте в приложении Bikenow, парковка велосипедов запрещена в районах Троещина и Выгуривщина. Отныне парковать велосипеды можно только на проспекте Романа Шухевича.

Сервис велопроката Nextbike запустили в Киеве в 2018 году, а через год он стал муниципальным - и единственным в столице. В 2020 году сервис сменил название на Bikenow и снизил стоимость поездки.

Кроме велопроката, в Киеве работает около восьми сервисов проката электросамокатов.

Подробнее о прокате электросамокатов и велосипедов в Киеве можно почитать в нашем материале.