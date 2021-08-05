Широкий международный резонанс получила информация о грубом вмешательстве действующей украинской власти во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в деятельность Конституционного Суда Украины. В последнее время также растет давление на суды общей юрисдикции, усилившееся после принятия 14 июля Кассационным административным судом в составе Верховного Суда решения о признании незаконным указа Президента Украины от 27 марта 2021 года, которым он отменил указ одного из предыдущих президентов о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины. На сегодняшний день именно он является председателем Конституционного Суда Украины, но Государственная служба охраны не пускает его на рабочее место.

На данное время на рассмотрении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда находится еще ряд исков относительно отмены указов Президента Украины о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины по поводу введения санкций в отношении ряда юридических и физических лиц. По мнению юристов и экспертов, эти указы были изданы с грубыми нарушениями Конституции и законов Украины и могут быть отменены Верховным Судом. К числу наиболее резонансных относятся указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года о закрытии трех ведущих информационных каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также указы о введении персональных санкций против отдельных оппозиционных политиков и даже членов их семей.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Верховный Суд, который, несмотря на значительное давление со стороны украинской власти, все еще сохраняет определенную независимость в своей деятельности, мог бы вынести решение об отмене данных указов Президента Украины.

В таких условиях украинская власть нашла способ заблокировать или хотя бы отсрочить рассмотрение этих дел в Верховном Суде.

По сообщениям средств массовой информации, Служба безопасности Украины, которая непосредственно подчиняется Президенту Украины и которую возглавляет его давний товарищ Иван Баканов, под надуманными предлогами начала в Верховном Суде срочную проверку осуществления деятельности, связанной с государственной тайной.

При этом Служба безопасности Украины сначала предоставила Верховному Суду материалы, которые она отнесла к документам, содержащим государственную тайну, хотя многие из них уже были обнародованы ранее в сети Интернет. Кроме того, предоставленные Службой безопасности Украины документы были созданы после обнародования соответствующих указов Президента Украины и не являются надлежащими доказательствами с точки зрения процессуального законодательства. Таким образом, Служба безопасности Украины сначала создала искусственные основания для проведения проверки осуществления деятельности, связанной с государственной тайной, в Верховном Суде, а затем начала срочную проверку.

В результате рассмотрение в Верховном Суде указанных дел заблокировано, что защищает Президента Украины от ответственности за издание заведомо незаконных указов, наносит серьезный удар по системе правосудия в Украине и подрывает основы демократического, правового государства и, как следствие, является очередным шагом к узурпации государственной власти в Украине.

Отдельной оценки заслуживает противоправная деятельность Службы безопасности Украины, реформирование которой так и не произошло, хотя это является одним из ключевых международных обязательств Украины. Согласно закону одна из основных задач Службы безопасности - защита конституционного строя в Украине, однако в последние годы СБУ превратилась в слепое орудие в руках Президента Украины и его окружения и выполняет их преступные указания, что подтверждает совсем другая "свежая" история, связанная с судьей Николаем Чаусом.

К сожалению, Служба безопасности Украины, вместо выполнения своих задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сосредоточивает усилия на преступной деятельности: преследовании оппозиционных политиков и инакомыслящих, уничтожении независимых СМИ, прикрытии рейдерских захватов частной собственности, фальсификации уголовных дел, а в последнее время добавилось еще и противоправное давление на судебную власть.

Данная ситуация является беспрецедентной за все 30 лет существования независимого Украинского государства. За все это время в Украине впервые наблюдаются такие грубые нарушения конституционного принципа верховенства права и вмешательство силового ведомства - Службы безопасности, подчиненной непосредственно Президенту Украины Владимиру Зеленскому, - в работу Верховного Суда с целью препятствования осуществлению правосудия.

Просим обратить внимание на ситуацию, которая сложилась в нашей стране, и по возможности оказать посильную помощь Украинскому народу в восстановлении конституционного правопорядка в Украине.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"