Португалия открывает границы для украинцев: условия въезда [ Редактировать ]
Португалия открывает границы для украинских туристов. Граждане Украины смогут путешествовать по стране с 26 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал он.
Примечательно, что въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с полуночи 26 июля до 23 ч. 59 мин. 8 августа. Решение может быть пересмотрено в любой момент.
Для въезда в Португалию необходимо предоставить:
- справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;
- справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну.
Также въезд разрешен при наличии действующего, изданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).
При этом гражданам Украины, которые не имеют европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешено при:
- наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до приезда, или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов;
- наличии документов, подтверждающих статус "члена семьи гражданина ЕС" и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанного в течение не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного в период не более чем за 48 часов.
Ранее сообщалось, что в Португалии началась четвертая волна коронавируса. Также мы писали о том, что Франция открыла границы для украинских туристов.
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