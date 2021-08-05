CNN знайшла під Мінськом табір для політв'язнів [ Редактировать ]
Під Мінськом зводять табір для політв'язнів. Про це повідомила CNN з посиланням на власні джерела.
Об'єкт охороняють військові. Тим часом Лукашенко знову наказав повністю закрити кордон. Нагадаю, два місяці тому білоруський диктатор вже перекривав кордон з Україною нібито через контрабанду зброї.
Цього разу свій крок Лукашенко пояснив ситуацією з мігрантами, яких повертає до Білорусі Литва. Раніше Вільнюс звинуватив Лукашенка у гібридній агресії, мовляв, білоруська влада навмисно спрямовувала до литовського кордону потік нелегалів з Близького Сходу та Африки, аби дестабілізувати ситуацію в країні, караючи так за підтримку білоруської опозиції.
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