Розмите кладовище. У Дніпрі рясні дощі і зливи пошкодили десятки могил, а вздовж цвинтаря - утворилися ями в людський зріст. Хто відновлюватиме територію? Та скільки це коштуватиме? Олена Мендалюк з'ясовувала.

Ця прірва в людський зріст насправді дорога, що веде до кладовища у житловому масиві Чаплі. Однак після нещодавніх дощів нею ані пройти, ані проїхати.

Світлана, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:

Ось дивіться, які потеки, глянте, осе як текла вода. Бачите? Як шурує вода.

Алла Сепетьорова, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:

Плывут памятники, чтобы самому не провалится. Вымывает все, текут потоком воды оградки, кости, останки, все стекает вниз.

Пані Ольга заледве стримує сльози біля могил родичів. Вода вимила з ями ґрунт і зруйнувала плитку. На відновлення, розповідає жінка, потрібні неабиякі гроші.

Ольга Замай, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:

Близько 26 тисяч це якщо тут тротуарну плитку ну і так далее, ну ось поруч була тротуарна плитка, зверніть увагу, воно все замулено. Йогов се потрібно чистити, знімати слой, той який намило з поля.

Під час дощів вода з кладовища тече в двори та на городи місцевих жителів.

Юрій Половний, житель житлового масиву Чаплі у Дніпрі:

Вона пішла в гараж, в смотрову яму і на огород, і весь перець ось в такій глині.

У потопах люди звинувачують місцевих фермерів. Мовляв, вони обробляють поля напроти кладовища. А щоб вода не затримувалась на ланах, риють рівчаки, якими усе й тече на цвинтар. Ще кілька років тому про таку проблему й подумати на могли.

Костянтин Єжиков, житель житлового масиву Чаплі у Дніпрі:

Здесь раньше были яблочные поля, сверху были посажены акации, дубы. Сначала выпилили это поле полностью, потом это поле и после того убрали все посадки, которые находились сзади нас.

Впоратися з дощовою водою могла б дренажна система, та вона потребує відновлення. А от грошей для цього знайти не можуть!

Руслан Данилкін, головний інженер КП "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради:

Враховуючи обмеження бюджетного фінансування, а також розташування зазначеного масиву земель сільськогосподарського призначення на межі Дніпра та Любимівського ОТГ реалізація зазначених заходів Любиміською сільською радою можливо виключно за умови співфінансування з обласного бюджету та бюджету міста Дніпра.

Олег Лохмаков, заступник голови Самарської районної ради у місті Дніпрі:

Нужны огромные средства и районная администрация не в состоянии. Мы можем засыпать периодически, но сделать его нужно так, чтобы его постоянно не размывало.

І доки чиновники перекладають відповідальність один на одного, люди готують позов до суду.