Зливи у Дніпрі розмили кладовище [ Редактировать ]
Сильні зливи у Дніпрі розмили одне з місцевих кладовищ. Негода пошкодила десятки поховань. Тепер місцеві жителі мають шукати способів, як їх відновити. Подробиці - в Олени Мендалюк.
Ця прірва в людський зріст насправді дорога, що веде до кладовища у житловому масиві Чаплі. Однак після нещодавніх дощів нею ані пройти, ані проїхати.
Світлана, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:
Ось дивіться, які потеки, глянте, осе як текла вода. Бачите? Як шурує вода.
Алла Сепетьорова, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:
Плывут памятники, чтобы самому не провалится. Вымывает все, текут потоком воды оградки, кости, останки, все стекает вниз.
Пані Ольга заледве стримує сльози біля могил родичів. Вода вимила з ями ґрунт і зруйнувала плитку. На відновлення, розповідає жінка, потрібні неабиякі гроші.
Ольга Замай, жителька житлового масиву Чаплі у Дніпрі:
Близько 26 тисяч це якщо тут тротуарну плитку ну і так далее, ну ось поруч була тротуарна плитка, зверніть увагу, воно все замулено. Йогов се потрібно чистити, знімати слой, той який намило з поля.
Під час дощів вода з кладовища тече в двори та на городи місцевих жителів.
Юрій Половний, житель житлового масиву Чаплі у Дніпрі:
Вона пішла в гараж, в смотрову яму і на огород, і весь перець ось в такій глині.
У потопах люди звинувачують місцевих фермерів. Мовляв, вони обробляють поля напроти кладовища. А щоб вода не затримувалась на ланах, риють рівчаки, якими усе й тече на цвинтар. Ще кілька років тому про таку проблему й подумати на могли.
Костянтин Єжиков, житель житлового масиву Чаплі у Дніпрі:
Здесь раньше были яблочные поля, сверху были посажены акации, дубы. Сначала выпилили это поле полностью, потом это поле и после того убрали все посадки, которые находились сзади нас.
Впоратися з дощовою водою могла б дренажна система, та вона потребує відновлення. А от грошей для цього знайти не можуть!
Руслан Данилкін, головний інженер КП "Міська ритуальна служба" Дніпровської міськради:
Враховуючи обмеження бюджетного фінансування, а також розташування зазначеного масиву земель сільськогосподарського призначення на межі Дніпра та Любимівського ОТГ реалізація зазначених заходів Любиміською сільською радою можливо виключно за умови співфінансування з обласного бюджету та бюджету міста Дніпра.
Олег Лохмаков, заступник голови Самарської районної ради у місті Дніпрі:
Нужны огромные средства и районная администрация не в состоянии. Мы можем засыпать периодически, но сделать его нужно так, чтобы его постоянно не размывало.
І доки чиновники перекладають відповідальність один на одного, люди готують позов до суду.
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Сильні зливи у Дніпрі розмили одне з місцевих кладовищ. Негода пошкодила десятки поховань
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