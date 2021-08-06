Украинская власть превращается в диктаторский режим, ненавидящий и изгоняющий всех несогласных. Вначале президент Зеленский в интервью телеканалу "Дом" призвал часть украинских граждан, которые, по его мнению, имеют неправильные воззрения, выехать из Украины.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пошел еще дальше. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что всем, кого не устраивает уполномоченный по защите госязыка, языковой закон и Украина, стоит сформулировать свои претензии "перед отправкой в другие страны", где им будет спокойнее. По сути, от государственного чиновника прозвучал призыв к принудительной депортации украинских граждан, несогласных с дискриминационной культурно-языковой политикой власти.

Антиконституционная политика разделения украинцев на "правильных" и "неправильных" в исполнении Зе-команды достигла своего апогея. Еще никогда в истории Украины власть не доходила до того, чтобы напрямую запугивать собственных граждан. Не вынуждала тех, кто по своим языковым, культурным, этническим, мировоззренческим признакам ей "не нравится", выезжать из страны.

Вопреки своим многочисленным обещаниям, власть отказывается считаться даже с базовыми правами человека и гражданина. Политикой нетерпимости, культурной и языковой дискриминации, сворачиванием социальных прав, уничтожением предпринимательства, тарифами и ценами она выживает из страны миллионы людей. Тем самым уничтожая любую надежду на социально-экономическое развитие и демократическое будущее для Украины.

Оппозиционная платформа - За жизнь выражает решительный протест против антиконституционных, диктаторских намерений власти. Требуем отказаться от угроз в адрес граждан и обеспечить неукоснительное выполнение Конституции Украины. Обеспечить равенство прав и свобод украинских граждан, независимо от их этнического происхождения, культуры, языка, религиозных и мировоззренческих предпочтений. Превращение Украины в тоталитарную диктатуру антиконституционно и недопустимо!