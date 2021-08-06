Майже на чотири тисячі гривень менше середньої зарплати по країні

Сил у захисників вистачить, але чим віддячить їм держава? Середня заробітна плата військових майже на чотири тисячі гривень менше середньої зарплати по країні. Це питання, зокрема, піднімали на спільному засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України з Національною радою реформ, наприкінці липня.

Так, якщо на початок 2016 року, при середній зарплатні у майже чотири з половиною тисяч гривень, заробітна платня солдата становила 7 000, то на сьогодні вона складає десять з половиною тисяч. Натомість середня зарплата в країні - 14 тисяч 313 гривень.