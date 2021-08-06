В Україні зафіксували 1081 інфікування на COVID-19 [ Редактировать ]
1 081 інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 пацієнтів померло, майже пів тисячі одужало. Найбільше заражень, як і раніше, у Києві. Далі йдуть Херсонщина та Одещина - повідомили у МОЗі.
У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей в аеропорту. Щепитися зможуть усі охочі пасажири, які прилітають до Львова та відлітають у інші міста.
При собі треба мати квиток на літак. Вакцину пропонуватимуть на вибір - Pfizer або CoronaVac. У перспективі пункт імунізації планують перетворити на загальний. Вакцинуватимуть усіх бажаючих за попередньою реєстрацією.
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