У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей в аеропорту

1 081 інфікування на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 16 пацієнтів померло, майже пів тисячі одужало. Найбільше заражень, як і раніше, у Києві. Далі йдуть Херсонщина та Одещина - повідомили у МОЗі.

У Львові сьогодні почнуть вакцинувати людей в аеропорту. Щепитися зможуть усі охочі пасажири, які прилітають до Львова та відлітають у інші міста.

При собі треба мати квиток на літак. Вакцину пропонуватимуть на вибір - Pfizer або CoronaVac. У перспективі пункт імунізації планують перетворити на загальний. Вакцинуватимуть усіх бажаючих за попередньою реєстрацією.