Влада Іраку почала евакуацію своїх громадян із Білорусі [ Редактировать ]
Ірак евакуює своїх громадян з Білорусі. Спецрейс прибуде до Мінська завтра. Він має забрати мігрантів, які незаконно намагалися потрапити до ЄС через білоруський кордон. Іракське МЗС також закликало своїх співгромадян "не потрапляти в пастку" до контрабандистів.
А ще тимчасово зупинило авіасполучення з Білоруссю. Щоби мотивувати нелегалів повернутися на Батьківщину, Литва обіцяє виплачувати їм по 300 євро. Виїхати з країни уже погодилися три сотні мігрантів.
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