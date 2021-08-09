Ірак евакуює своїх громадян з Білорусі. Спецрейс прибуде до Мінська завтра. Він має забрати мігрантів, які незаконно намагалися потрапити до ЄС через білоруський кордон. Іракське МЗС також закликало своїх співгромадян "не потрапляти в пастку" до контрабандистів.

А ще тимчасово зупинило авіасполучення з Білоруссю. Щоби мотивувати нелегалів повернутися на Батьківщину, Литва обіцяє виплачувати їм по 300 євро. Виїхати з країни уже погодилися три сотні мігрантів.