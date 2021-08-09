В Винницкой области в ДТП погибла 20-летняя беременная женщина. Об этом сообщает Нацполиция.

Авария произошла на трассе Винница-Гайсин вблизи села Райгород около 00:30. Автомобиль Chery Tiggo врезался в заднюю часть мотоблока "Зубр", на котором ехали 32-летний житель Гайсинского района и 20-летняя беременная женщина. Водитель мотоблока сбежал в места ДТП.

Пострадавшую госпитализировали, спасти ей жизнь не удалось. Незначительные травмы получили 48-летний водитель легковушки и его 44-летняя пассажирка - оба жители Одесской области.

Водителя мотоблока полицейские отыскали у него дома. У обоих водителей взяты образцы крови на состояние опьянения. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что под Львовом на трассе произошло страшное ДТП: в больницы с разными травмами доставили 5 человек.