Под Винницей в ДТП погибла беременная: водитель сбежал с места аварии [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Винницкой области в ДТП погибла 20-летняя беременная женщина. Об этом сообщает Нацполиция.
Авария произошла на трассе Винница-Гайсин вблизи села Райгород около 00:30. Автомобиль Chery Tiggo врезался в заднюю часть мотоблока "Зубр", на котором ехали 32-летний житель Гайсинского района и 20-летняя беременная женщина. Водитель мотоблока сбежал в места ДТП.
Пострадавшую госпитализировали, спасти ей жизнь не удалось. Незначительные травмы получили 48-летний водитель легковушки и его 44-летняя пассажирка - оба жители Одесской области.
Водителя мотоблока полицейские отыскали у него дома. У обоих водителей взяты образцы крови на состояние опьянения. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, что под Львовом на трассе произошло страшное ДТП: в больницы с разными травмами доставили 5 человек.
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