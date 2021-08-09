На трассе "Киев-Чоп" в Львовской области произошло столкновение автомобилей. В результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

ДТП случилось недалеко от населенного пункта Козева. В ходе происшествия произошел удар двух транспортных средств Citroen и ВАЗ-2106. Правоохранители выяснили, что один из водителей допустил выезд своего автомобиля на полосу встречного движения.

Отмечается, что вследствие аварии травмы различной тяжести получили 5 человек, их всех доставили в медучреждение. Известно, что в настоящее время движение на отрезке автодороги затруднено, а патрульные обеспечивают регулировку проезда.

Читайте также, во Львовской области на автодороге "Киев-Чоп" случилось дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись 3 транспортных средства. Авария случилась недалеко от населенного пункта Великоселки, в ДТП участвовали автомобили Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.

Кроме того, в Хмельницкой области недалеко от поселка Веселовка на автодороге случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с двумя транспортными средствами. В результате трагедии погибли 38-летний водитель автомобиля Dacia, а также 40-летняя пассажирка и 3-х летний ребенок.

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