Помаранчеве небо та краєвиди, ніби з Марсу. Греція вже тиждень охоплена полум'ям. Осередки займання по всій країні. Передмістя Афін спустошене. А другий за площею острів - Евбея, ніяк не приборкає стихію.

Доки не пізно, тисячі людей тікають з пекла морем. Не вщухають лісові пожежі і на інших континентах. Далі з подробицями - наші кореспонденти.

Вагітна Міна разом із односельцями сідає на пором. Тепер це табір для евакуйованих. Їхнє курортне містечко Пефкі, як і десятки інших, постраждало від лісової пожежі.

Міна, евакуйована з острова Евбея:

Страхіття, як інакше пояснити... Наче фільм жахів. Але ти не можеш сказати собі, що це лише кіно і все гаразд. Це реальне життя. І останній тиждень воно було нестерпним.

Із літнього кошмару евбейці тікають і вдень, і вночі. Свої домівки вже залишили дві тисячі людей. Понад пів тисячі пожежників намагаються приборкати полум'я. Працюють армійці та місцеві жителі. Уряд країни відрядив туди 11 літаків та 6 гелікоптерів.

Але цього не достатньо стверджують місцеві чиновники. А рятувальники попереджають: якщо вогонь наблизиться до сіл Каматріадес та Галатсадес, а потім до лісу за ними, то полум'я вже не спинити.

Василіка, місцева жителька:

Злість, я відчуваю злість. Втратила свій дім. Місце, де народилася. Ніщо вже не буде як раніше. Це трагедія, вона неосяжна, і ми - пересічні люди - наодинці з цим горем.

За тиждень у Греції вигоріли 56,5 з половиною тисяч гектарів лісу. Густий дим зафіксували навіть супутники. Для порівняння, протягом останнього десятиліття за рік у середньому охоплювало пожежами не більше ніж тисячу 700 гектарів. Боротися з вогнем країні нині допомагають 22 держави, серед них і Україна. Напередодні полтавські вогнеборці врятували від стихії два селища.

Із пожежами вже майже два тижні бореться Туреччина. Стихія забрала життя восьми людей. Щонайменше 900 постраждали. Міністр сільського й лісового господарства країни заявив: майже всі осередки, а їх було понад дві сотні, взяли під контроль. Горить лише в двох місцях у провінції Мугла.

Рауль Падро, іспанський рятувальник:

Найбільша складність зараз - погана видимість. Диму дуже багато, а це означає, що десь сильно горить. Ще заважає спека і вологість повітря. Вони впливають на роботу літака.

Палає також Іспанія. 160 людей евакуювали з містечка неподалік Валенсії. Горять 200 гектарів лісу.

А це Косово. Вогнем охоплена гірська територія поблизу Албанії. Загинула щонайменше перша людина, намагаючись врятувати свійську худобу. Водночас італійська поліція опублікувала відео з камери спостереження. Чоловік підпалив поле неподалік Неаполя. Його затримали.

Горить і на тихоокеанському узбережжі США. Наймасштабніша пожежа - "Діксі". Вона знищила територію більшу за площу Лос-Анджелеса. Три людини зникли безвісти. Постраждали троє рятувальників. Згоріли 400 будинків. Небо над Каліфорнією затягнуло густим димом. У вогні також Перу й Болівія.

Між кліматичними змінами й пожежами є прямий зв'язок повідомляє організація NPR. Посухи спостерігаються дедалі частіше, внаслідок цього висихають цілі регіони. Такі умови ідеальні для поширення полум'я. Водночас із 2016 по 2020 роки 88 відсотків пожеж спричинені людиною. Такі дані наводить видання The Hill.