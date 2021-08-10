Дим від грецьких пожеж заважає лелекам мігрувати до Африки [ Редактировать ]
Дим від грецьких пожеж заважає лелекам, які мігрують до Африки. Птахи втрачають орієнтацію в просторі, залітають у незнайомі місця і навіть врізаються в лінії електропередач. Через це загинули вже два десятки лелек. Кількох підібрали волонтери й передали ветеринарам.
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