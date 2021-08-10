В Киеве группа детей напала на поезд (видео) [ Редактировать ]
В столице пассажирский электропоезд остановился из-за группы детей ромской национальности, после чего был забросан камнями. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Инцидент случился на перегоне между Борщаговкой и станцией метро "Берестейская". Чтобы остановить тяжелую махину, ромы использовали дерево, которое положили на путях.
Лица цыганской национальности остановили пассажирский поезд, подложив на пути дерево. Как только поезд остановился - они начали бросать камни в окна.
Отмечается, что хулиганы разбили лагерь недалеко от места преступления. Известно, что инцидент никак не прокомментировали ни в Нацполиции, ни в "Укрзализныце".
Читайте также, в Киеве возле станции метро "Черниговская" хулиганы забросали камнями мимо проезжающий поезд. Несмотря на то, что в поездах столичной подземки используется стекло повышенной прочности, оно не может выдержать прямое попадание булыжника.
Кроме того, во Львовской области пассажир выпал из движущегося состава "Львов-Мариуполь. Инцидент произошел в городе Золочев через некоторое время после отправления состава со станции, мужчина, находясь в тамбуре, открыл дверь, после чего случайно выпал из поезда.
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