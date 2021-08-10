Трассу Херсон-Николаев перекрыли, протестуя против закрытия местной школы.

Так, жители села написали коллективное обращение секретарю и депутатам поселкового совета, в котором просят отменить решение сессии Белозерского поселкового совета №224 от 02 августа 2021 года.

Протестующие считают, что протокол общественных слушаний был сфальсифицирован, а решение поселкового совета незаконно.

Участники протеста собираются пикетировать Билозерский поселковый совет и раз в пять дней перекрывать трассу Николаев-Херсон в районе Киселевки.

Ранее сообщалось, что Кабмин изменил условие работы школ на карантине. Также "Подробности" писали о том, что нужно купить ребенку в 1 класс и во сколько в целом обойдутся покупки в школу в 2021 году.

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