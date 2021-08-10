Во вторник утром, 10 августа, в историческом центре Киева, на Софийской площади, проходили рекламные съемки, в ходе которых дрифтовали автомобили и загрязнили покрытие на площади. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Экстремальная езда проходила прямо посреди пешеходной зоны. А в машине находилась известная украинская исполнительница Alyona Alyona. Важно то, что в КГГА никаких разрешений на организацию и проведение этих съемок не давали. С балансодержателем территории съемка также не была согласована.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что открыто уголовное производство по части 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители проводят тщательную проверку обстоятельств, общаются с организаторами и устанавливают всех участников несанкционированной съемки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что по этому поводу на своей странице в Facebook высказался депутат Киевсовета Константин Усов:

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