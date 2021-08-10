Приголомшлива новина зі світу спорту. Аргентинський форвард Ліонель Мессі переходить із "Барселони" у французький клуб "Парі Сен-Жермен". Як Іспанія прощалася з легендою футболу - розкаже Ірина Іванова.

Кортеж із чотирьох авто виїжджає за ворота будинку Ліонеля Мессі в Каталонії. Під пильним оком численних відеокамер і сльози фанатів завершується іспанський період у житті світової зірки футболу. Валізи спаковані. На Мессі та його сім'ю чекає літак в аеропорту. У натовпі чути розпачливе te quiero!

Новина, що розбила серце фанатам "Барселони", вистрілила наприкінці минулого тижня. Мессі та його рідний клуб не змогли продовжити контракт. Легендарний гравець - найвидатніший у сучасному футболі - став вільним агентом.

Крістіан Ґарсія, уболівальник ФК "Барселона":

Я приголомшений. Я так багато років стежив за ним у команді, яку люблю, за яку вболіваю. Він був прикладом для мене. Мені боляче бачити, як він іде з клубу.

Прощальна пресконференція видалася вкрай емоційною для самого аргентинця. Він відверто не стримував сліз. Присутні влаштували овацію.

Ліонель Мессі, футболіст:

Усе моє життя пройшло в цьому клубі. Я приїхав у Барселону зовсім малим, мені було 13. І ось через 21 рік я їду звідси з дружиною і трьома дітьми. Я надзвичайно пишаюся тим, що тут зробив, як жив у цьому місті. Не сумніваюся, що за кілька років повернуся сюди - це я пообіцяв своїм дітям.

Мессі - шестиразовий володар "Золотого м'яча", усе життя виступав за "Барселону". З цією командою завоював 36 трофеїв, забив 672 голи. Але продовжити далі спільний шлях завадили борги "Барселони". За фінансовими правилами УЄФА, клуби не мають права реєструвати нових гравців, якщо витрачають на їхні заробітні плати понад 70% від свого обігу. Мессі навіть погодився вдвічі зменшити зарплату, але й цього було забагато. З фасаду домашнього стадіону "Барселони" - "Камп-ноу" - почали стирати зображення аргентинця.

Мессі підписав угоду з французьким "Парі-сен Жермен". Контракт розрахований на два роки, клуб обіцяє форвардові 35 мільйонів євро за сезон.

Сьогодні справжнє свято у французьких уболівальників футболу. Преса стежить за пересуванням гравця, спортивні канали ведуть прямі трансляції. Париж готує помпезну презентацію. Там сподіваються, що легендарний Мессі буде не менш влучним, ніж у рідному клубі.