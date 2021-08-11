В Україні зафіксували майже 800 нових інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні майже 800 нових хворих на COVID-19. 24 людини померли. Найвищі показники у Києві, на Донеччині, Одещині та Харківщині.
Вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців. Загалом від початку кампанії майже 4 мільйони людей.
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При цьому кількість хворих на коронавірус останніми днями зростає. За минулу добу позитивні тести отримали майже тисяча сто українців. Одужало удвічі менше. 16 пацієнтів померло
П'ятеро людей померли. Чотири сотні інфікованих - ушпиталені. Найвищі показники захворюваності в Києві, на Одещині, Тернопільщині та Вінниччині
Зростає кількість заражень і в сусідній Німеччині, там зараз найбільша увага до щеплення жителів регіонів, постраждалих від повеней
Найбільше нових заражень у США, Ірані, Індії, Бразилії та Індонезії
За даними відомства, щеплення знижує ризик тяжких ускладнень і як наслідок - шпиталізації