Загалом від початку кампанії майже 4 мільйони людей

В Україні майже 800 нових хворих на COVID-19. 24 людини померли. Найвищі показники у Києві, на Донеччині, Одещині та Харківщині.

Вакцинувалися напередодні понад 140 тисяч українців. Загалом від початку кампанії майже 4 мільйони людей.