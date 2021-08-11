Германия вводит обязательные COVID-тесты для невакцинированных [ Редактировать ]
В Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу с 23 августа и будет действовать для посещения различных заведений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что все лица, которые не полностью вакцинированы или не переболели COVID в последние шесть месяцев, должны предоставить или быстрый тест на антиген, срок действия которого составляет 24 часа, или же ПЦР-тест, сделанный более 48 часов назад. Это правило не распространяется на детей до 6 лет и школьников.
Вакцинированные лица должны предоставлять тесты для посещения парикмахерских, косметических салонов, фитнес-студий, проживания в гостиницах.
Также тесты нужны для посещения больниц, домов для престарелых, кафе, ресторанов и баров, кинотеатров, мероприятий и торжеств.
Ранее создатель вакцины AstraZeneca заявил, что коллективный иммунитет от COVID-19 невозможен.
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