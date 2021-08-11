"Талібан" захопив 65% території Афганістану [ Редактировать ]
Радикальний рух "Талібан" узяв під контроль понад 65% території Афганістану. Зокрема аеропорт столиці провінції Кундуз. За даними медіа, сотні представників афганських сил безпеки здалися бойовикам. А частина приєдналися до них. Тепер таліби погрожують захопити столиці ще 11 провінцій.
Ситуація в країні загострилася після виведення військ США в середині липня. Разом з вояками до Сполучених Штатів евакуйовані близько тисячі афганців, які допомагали американським силам.
Вони прибули в США за спеціальною імміграційною програмою. За інформацією західних ЗМІ, отримати такі візи сподіваються близько 18 тисяч людей, що співпрацювали з американцями.
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