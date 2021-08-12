Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его темой станет реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Дата проведения заседания пока неизвестна.

"Владимир Зеленский поручил подготовить заседание СНБО Украины по этому важному вопросу", - сказал Данилов во время совещания межведомственной рабочей группы по сохранению и восстановлению лесов.

На совещании был рассмотрен вопрос о состоянии реформирования лесного хозяйства и реализации экологической инициативы "Масштабное облесение Украины".

Участники также обсудили выполнение указов президента о национальной безопасности Украины в экологической сфере и мерах по сохранению и воспроизводству лесов.

Ранее сообщалось, что СНБО расширил список санкций против контрабандистов.

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