В WhatsApp появилась новая полезная функция [ Редактировать ]
WhatsApp вводит новую полезную функцию, которая позволит пользователям мессенджера пересылать данные чатов с Android на iOS и наоборот. Об этом сообщает GSM Arena.
Отмечается, что первыми получат обновление смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3.
Уже через некоторое время функция станет доступной для всех пользователей смартфонов Samsung, которые используют операционную систему Android 10 и выше. Также обновление станет доступным на технике компании Apple и на устройствах, которые работают на ОС компании Google.
Напомним, сейчас передача данных чатов между устройствами происходит только с помощью их соединения кабелем.
Ранее сообщалось, что новая функция WhatsApp не требует интернета. Также мы писали о том, что Samsung представил новые смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.
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