Земельний скандал на Хмельниччині. Тамтешні фермери заявляють про рейдерське захоплення. Кажуть, у них відібрали 72 гектари землі, яку вони вже засіяли.

Сталося це буквально за кілька днів до відкриття ринку землі. Хто тепер збиратиме врожай та кого звинувачують у "дерибані"?

Ось там є 8 га. Бачите, за тою лісосмугою такою малесенькою, ось там вісім га і сюди переходить 66 га. Ось вони отак.

Ці землі неподалік села Миролюбне обробляє фермерське господарство з однойменною назвою. Колись тут були чагарники, кажуть аграрії, а тепер росте квасоля.

Василь Косюк, агроном:

У нас є декілька сортів. Навіть не сортів, а видів квасолі. На даному полі посіяна червона велика квасоля. Це нелегка культура в технології вирощування, скажімо. І для посіву. Тому, що треба спеціальна техніка і для збирання також.

Господарювали на цих полях майже чотири роки, розповідає пан Олег. Він - один із засновників групи сімейних компаній родини Білявців, куди входить і фермерське господарство "Миролюбне". Землю орендували в держави. А нещодавно аграрії дізналися, що вона вже розпайована та роздана іншим людям.

Дмитро Лошаков, адвокат групи сімейних компаній "Білігрейн":

Ще в травні 2021 року без повідомлення фермерського господарства або сільською радою, на території якій з них знаходились зазначені земельні ділянки. Головне управляння Держгеокадастру у Хмельницькій області здійснила поділ двох земельних ділянок загальною площею понад 70 гектарів на 39 окремих земельних ділянок, площею приблизно по 2 гектари. Це було зроблено умисно, щоб зловживаючи правом громадян на безоплатну приватизацію земель, вивести ці земельні ділянки з державної власності у приватну.

Чому була державна, а раптом стала приватна - питаємо в очільника Держгеокадастру Хмельниччини. Той демонструє нам заяву від одного з членів правління фермерського господарства про розірвання договору оренди. Тож за документами, запевняє, все законно.

Василь Василенко, начальник Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області:

Єдиним орендарем на час розірвання договору оренди був громадянин Сімонов він звернувся до головного управління з заявою нотаріально засвідченою, до якої додав список громадян, в користь яких він хоче відмовитись від оренди. Відповідно були перевірені документи, прийняті накази про надання дозволу на розробку документації землеустрою.

У фермерському господарстві переконані - це порушення.

Олег Білявець, засновник групи сімейних компаній "Білігрейн":

Звичайний член фермерського господарства згідно зі статутом він позбавлений права будь-якого права приймати якісь одноосібні рішення. По статуту таке право лежить лише на голову фермерського господарства - на Білявця Юрія Петровича. Він взагалі не знав, що таке відбулося.

Сергій Сімонов, орендар:

Я розпаював, відмовився від землі відповідно до законодавства. Не захотів, і все. Які претензії до мене?

А це вже свій вчинок телефоном нам пояснює сам орендар. Зустрічатися з журналістами Сергій Сімонов категорично відмовився. Як і відповідати на запитання, хто ж ті новоспечені майже чотири десятки власників родючої подільської землі. Щоправда, ділянки належали їм трохи більше місяця. Бо в останні дні червня фактично перед відкриттям ринку землі свої наділи всі вони продали або подарували одній і тій самій людині. Як виявилося, землю скупила лікарка з тамтешнього військового шпиталю. Нині жінка у відпустці, тож ситуацію небагатослівно коментує телефоном.

Світлана Ірій, нова власниця земель:

Як я не маю права купити землю? Так, я купила землю. Якщо ви сумніваєтесь, що лікар не може займатися аграрництвом, то ви дуже помиляєтесь. Я виросла біля землі й працюю з землею. На даний момент у мене є можливість розвиватися, і я вклала гроші у свою улюблену справу.

Землі, які купила жителька Старокостянтинова, за оцінками фермерів, коштують майже чотири мільйони гривень. Керівник агропідприємства запідозрив у цьому шахрайську схему. Переконує - до неї можуть бути причетні колишні та нинішні високопосадовці краю. Власниця сімдесяти двох гектарів виявилася рідною сестрою дружини ексгубернатора Хмельниччини.

Олег Білявець, засновник групи сімейних компаній "Білігрейн":

Чистої води рейдерство. Основним замовником цього поспішного захоплення земель є колишній голова Хмельницької адміністрації Корнійчук Олександр Олександрович. Виконавцями цієї схеми - керівник головного управління Держгеокадастру в області. Саме отака ситуація є надзвичайно яскравим відображенням тої корупції, яка є у вищих ланках правління.

Олександр Корнійчук, голова Хмельницької ОДА (2016-2018):

Так, це, дійсно, є сестра моєї дружини. Але я за своїх родичів не відповідаю. Вони роблять все, що вважають за потрібне. Що стосується мене, цього всього бруду, - я буду подавати до суду.

До суду вже звернулися фермери. У Феміди вимагатимуть, аби скандальні землі повернули назад державі. За них вони готові поборотися на аукціонах. На агроринку родина Білявців працює вже майже двадцять років. За цей час створили групу сімейних компаній, запустили насіннєвий завод. А тепер не дорахувалися одного зі своїх фермерських господарств.

Олег Білявець, засновник групи сімейних компаній "Білігрейн":

Нас позбавили повного права обробітку цих земель і такого фермерського господарства як "Миролюбне" відповідно вже не буде існувати, тому що землі просто в нас відібрали.

Щоб захистити своє фермерське господарство, Олег Білявець звернувся в усі можливі інстанції. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Та поки триватиме розслідування - дозріває квасоля. І чи не заберуть її так само як і землю, - фермер не знає. За врожай боїться, адже приказка "що посієш - те й пожнеш" в українських реаліях працює не завжди.