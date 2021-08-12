Новим кроком і за європейськими стандартами. Військовий парад до тридцятої річниці незалежності України буде не таким, як у минулі роки. Принаймні так заявляє влада. Нині до цієї події активно готуються. Сьогодні на летовищі "Антонова" армійці провели репетицію. Що нового додали цього року, а від чого відмовилися?

Понад 5 тисяч військовослужбовців та співробітників силових структур. 36 піших розрахунків, сотні літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки. На столичному заводі "Антонов" триває підготовка до ювілейного параду до Дня незалежності. Цьогоріч організатори вирішили позбутись елементів, притаманних радянським парадам. І наблизити урочистий марш до європейських стандартів.

Андрій Таран, міністр оборони України:

Як було колись - здійснювати об'їзд військ на автомобілі, "здраствуйте товарищи, поздравляю вас с годовщиной великой октябірской революции, ура" - не буде об'їзду військ, будуть війська вишикувані і вже парадні розрахунки на Хрещатику і з Хрещатику вони починають свій рух.

А маршируватимуть уже новим стройовим кроком. Основна відмінність у тому, що тепер ногу під час руху потрібно підіймати на 10 сантиметрів нижче, ніж раніше.

Попри те що це тільки репетиція, хлопці якомога старанніше відшліфовують кожен крок. Тут уже відчувається атмосфера свята, дух величі та могутності нашої армії.

Як і в попередні роки, почесними учасниками параду стануть солдати та офіцери, які воювали на сході країни. Будуть і новачки.

Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Вперше пройдуть розрахунки територіальної оборони, розрахунок наших країн партнерів, зведений розрахунок з державним прапором. Ну і в цілому оцінюю так що ми готові, наші службовці показують високі стройовий вишкіл, високу дисципліну.

Вперше крокуватиме в парадному розрахунку й Соломія. До цього вона три роки відслужила в президентському полку. Каже, потрапити на парад було багато охочих. Обирали всіх за зростом - від 175 сантиметрів.

Соломія Резнік, курсантка першого курсу кафедри журналістики:

Сьогодні це вже четверте наше проходження саме на смузі Антонова, вже відчувається таке інтенсивніше навантаження тому, що тут спека шалена. Важко ж тим, що усе, мабуть - і рівняння тримати, і важко це усе гуртом робити.

Окрім військової складової, організатори готують до святкування театралізоване дійство на Інститутській із залученням восьмисот акторів.

Андрій Нестеренко, головний режисер параду:

Нам - 30 років, Україні в цьому році. Нам набагато більше років і це буде історія України ще з часів там Київської Русі - до сьогодення.

А ще цьогорічний парад не обмежиться суходолом. Дніпром курсуватимуть бойові кораблі, у небі - військова авіація, а Труханів острів вибухне урочистим салютом.

Паралельно морська фаза святкувань відбудеться в Одесі, біля узбережжя Чорного моря.