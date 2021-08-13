Мальчику с аутизмом пришлось пережить "повторный кошмар"

Мальчик с аутизмом испытал шок после того, как сотрудники Ryanair заставили его пройти мучительный тест на коронавирус перед посадкой на рейс. Причем семья мальчика показала сотрудникам авиакомпании справку об освобождении от подобной процедуры, сообщает BBC.

12-летний Каллум Холлингсворт летел со своей семьей в Великобританию из Валенсии в Испании, когда произошел инцидент.

"Сотрудники Ryanair заявили, что если у вас нет теста на COVID-19, вы не можете полететь домой, поэтому у нас не оставалось выбора", - призналась в интервью BBC мать мальчика Каллума Кэти.

Каллум ранее проходил тест на коронавирус в январе, который оказался настоящим психологическим испытанием для мальчика, который мать назвала буквально "кошмаром". Поэтому ему была выдана справка об освобождении от подобного медицинского обследования от своего врача.

Парень прошел тест перед вылетом в Испанию, однако Кэти сказала, что семья потратила два месяца на его подготовку.

Семья Каллума, которая живет в британском Харлоу графства Эссекс, хотела отвезти его на каникулы в Испанию, поскольку мальчик сильно страдал от продолжительной изоляции.

Семья Холлингсворт на отдыхе в Испании

Но по прибытии в аэропорт семье сказали, что Каллуму придется пройти еще один тест на COVID-19, иначе он не сможет вернуться в Англию. И это несмотря на то, что мать показала сотрудникам авиакомпании отказное письмо.

"Персонал просто игнорировал нас. Они настояли на том что, "это не наша проблема, у нас инструкция". Мой сын разнервничался и начал бить себя", - вспоминает события в аэропорту мать Каллума.

Родителями пришлось подчиниться и провести мучительную для мальчика процедуру. Отцу и двум сотрудникам аэропорта пришлось физически держать мальчика. Но позже его прекратили держать, потому что ребенку становилось только хуже.

В руководстве для граждан от правительства Великобритании говорится, что люди с заболеваниями, которые означают, что они не могут пройти тест, не нуждаются в нем для возвращения в Великобританию, при условии, что они "предъявят справку от практикующего врача при регистрации".

Представитель авиакомпании сказал, что "сожалеет о стрессе", причиненном семье.

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