Приметы на Яблочный Спас 2021: что можно и нельзя делать [ Редактировать ]
19 августа отмечается Яблочный Спас 2021. По православному календарю в этот день отмечается Преображение Господне - большой двунадесятый праздник.
Так как в праздник нельзя тяжело работать, до Спаса нужно обязательно навести порядок в доме. Считается, если встретить этот день в бардаке - неудачи будут преследовать целый год.
19 августа нужно обязательно скушать освященное яблоко. Считается, что до праздника яблоки есть нельзя.
Кроме яблок на освящение можно приносить другие фрукты и овощи с нового урожая, а также мед.
Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Важно, чтобы желание было добрым и светлым. Загадаете негатив и вред кому-либо - это вернется к вам бумерангом.
Для тех, кто придерживается Успенского поста (14-27 августа), в этот день есть исключения. Можно поесть рыбу и выпить немного красного вина.
Из разрешенных продуктов на Успенский пост выделяют следующие: овощи, фрукты, мед, орехи, грибы, крупы, хлеб.
Приметы на Яблочный Спас
- Если в этот день на руку сели две мухи - к большой удаче. Не спешите их прогонять.
- Какой будет погода на Спас, такой и на Покров 14 октября.
- Сухой день 19 августа - осень тоже будет сухая, ясный день - к морозной зиме.
- Если к 19 августа листья на деревьях пожелтели - скоро сильно похолодает.
Что строго запрещено делать в этот день
- Выполнять любую работу по дому кроме приготовления пищи и сбора урожая.
- Шить, вязать, заниматься уборкой, строительными работами.
- Убивать насекомых - даже тех, что считаются вредителями.
- Таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.
- Есть яблоки в одиночку - в противном случае на вас обрушится несчастье. Разделите урожай с родными, знакомыми, раздайте яблочные пироги нуждающимся.
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