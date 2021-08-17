Табір для людей літнього віку. У Черкасах пенсіонерів розважають не гірше, ніж у п'ятизірковому готелі. Для стареньких організовують екскурсії, арт-терапію та різні спортивні активності.

Воду штовхаємо - раз, два, три, чотири!

Так розпочався ранок черкаських пенсіонерів. Після корисної аквааеробіки арттерапія чи настільні ігри.

Для любителів неспішного відпочинку - гойдалки біля води і можливість у затінку почитати книгу. Віталію Смаглію - 71 рік. Каже: табір "60-плюс" дає можливість знайти заняття до душі.

Віталій Смаглій, пенсіонер:

Можеш займатись чим хочеш, от сьогодні пів на дев'яту у нас була "скандинавська ходьба", ми потренувались, бо ми готуємось виїхати на змагання у Дніпро.

Організував такий відпочинок для своїх підопічних черкаський соціальний територіальний центр.

Альона Щербак, директорка Територіального центру надання соціальних послуг в Черкасах:

Розпочинає свій ранок з фізкультури, потім продовжує в соляній кімнаті, закінчує з релаксуючого масажу, потім поправила зачіску у перукаря і поті із зарядом бодрості йде додому.

А ще для стареньких кілька разів на місяць влаштовують екскурсії та пікніки за містом. Завдяки такій різноманітній програмі, - кажуть пенсіонери, - знову відчули себе молодими та потрібними.

Тетяна Бугай, пенсіонерка:

У мене є мої сусіди, вони оце обійдуть навколо і знову сіли на лавочку. Тоді кажуть: "Таня, ти куди пішла?", кажу - "не кудикайте, мені нема коли". Я на йогу ходжу, на ЛФК ходжу, мені все що є - дуже подобається.

За рік терцентр відвідують близько трьох тисяч людей - і усі послуги для них дармові. А от щоб стати частиною цієї спільноти, варто лише мати посвідчення пенсіонера, довідки від лікаря та бажання активно жити!