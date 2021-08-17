Масштабна пожежа випалює ліси на півдні Франції [ Редактировать ]
Масштабна лісова пожежа спалахнула й на півдні Франції. У регіон спорядили 650 вогнеборців. Зайнялося за 50 кілометрів від Сан-Тропе. Вогонь уже випалив кількасот гектарів лісу.
Аби ліквідувати пожежу - залучили кілька спецлітаків. Середземноморський регіон зіткнувся з серйозною спекою останніми тижнями, але південній Франції досі вдавалося уникнути масштабних займань.
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