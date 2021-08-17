Покусав за ніс і палець. У Львові житель багатоповерхівки зубами накинувся на голову ОСББ. Постраждалий отримав три кусано-рвані рани на носі та садни на обличчі й губах. А ще перелом нігтьової фаланги пальця. Тепер за вчинене нападника чекають 160 годин виправних робіт. А ще матеріальна компенсація на пластичну операцію. Про незвичний спосіб нападу і чому так вчинив львів'янин - з'ясовувала Христина Гашенко

З пляшкою пива та погрозами житель багатоповерхівки на підвищених тонах вимагав від голови ОСББ вирішити його квартирні питання. Той пояснював, що це не його компетенція. Втім чоловік така відповідь не влаштувала. То ж до голови поліз спочатку кулаками а потім напав зубами.

Рятувати від зубів нападника - голову ОСББ кинулись знайомі та сусіди.

Михайло Дручек, голова ОСББ:

З допомогою сусідів натискаючи пальцем на щелепу він відпускає і в цей момент кусає мене за палець, я думав чесно що він мені відкусив.

В результаті нападу голова ОСББ отримав три кусано-рвані рани на носі, садни на обличчі і губах. А також перелом нігтьової фаланги пальця руки. А усе каже чоловік через те що мешканцю багатоповерхівки надсилав квитанції про борг за квартплату. То ж за напад подав до суду. Під час слухання мешканець будинку свою вину визнав. То ж Феміда присудила виправні роботи, 77 тисяч майнової шкоди та 25 тисяч гривень моральної компенсації.

Обвинувачений засуджений даним вироком і міра покарання 160 годин. громадських робіт. Слід зазначити що обвинувачений вину визнав повністю. Щиро розкаєвся.

Рішенням суду позивач задоволений, хоч вибачень від мешканця будинку, каже не отримав. 77 тисяч гривень планує потратити на пластичну операцію на носі.

Михайло Дручек, олова ОСББ:

А по моральним задовільнив 25 тисяч. Щодо моральних я в принципі на суді це сказав і я це підтримую. У нього є рідна сестра, яка зараз лікується в Іспанії, вона є онкохвора. Вона, маючи частку в квартирі, нічим не володіє, немає ні гривні від нього. Тому я казав, що ті гроші віддам їй.

Сам мешканець будинку розповідає про численні скарги на роботу голови ОСББ. І, переконує платити нічого не буде. Бо ж офіційно ніде не працює. Дружину та сина годує на гроші постійних підзаробітків.

Віталій Шебек, засуджений мешканець будинку:

Вони із Іваном почали виштовхувати із тим Іваном підлелим, притиснули мене в кут і як міг тай так захищався. Вкусив за ніс. Зірвався.

Деякі сусіди на стороні Віталія. Кажуть, голова ОСББ спровокував чоловіка.

Віталій непроста людина, з своїми складностями, але сам такий жест, ну напевно люди говорять то напевно чимось довів.

Із рішенням Феміди 39-річний мешканець будинку не згідний. То ж готує апеляційну скаргу на рішення районного суду.