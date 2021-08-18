Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что на данный момент главной проблемой в эвакуации украинцев из Кабула является безопастность.

Об этом сообщил министр в эфире одного из украинсих телеканалов.

"Мы готовы к эвакуации, сейчас у нас есть возможность но нет достаточных безопасности условий, чтобы самолет поднялся в воздух. В кабульском аэропорту невозможно ничего прогнозировать. Самолет должен был вылететь вчера, но пришлось переносить постоянно вылет, но он обязательно вылетит", - сообщил Кулеба.

Читайте также, из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации, украинцам, которые хотят покинуть страну, следует обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане.

Кроме того, США начали переброску дополнительных войск в Кабул, военные будут удерживать аэропорт, помогая эвакуации дипломатов и гражданского персонала. В столицу отправится бригадная группа 82-й воздушно-десантной дивизии Армии.

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