В центре, на юге и востоке Украины в четверг, 19 августа, ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м / с.

"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м / с. Ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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