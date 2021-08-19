У Криму ув'язнили ще двох з п'яти затриманих активістів

У Криму ув'язнили ще двох з п'яти затриманих активістів. Так званий райсуд Севастополя заарештував до жовтня Рустема Мурасова і Заура Абдуллаєва - повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Раніше окупаційні суди обрали запобіжні заходи трьом кримцям, яких затримали два дні тому. Їх також триматимуть у СІЗО мінімум до жовтня. Активістів підозрюють у причетності до екстремістських організацій.

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій засудили дії незаконної влади півострова. І вкотре зазначили - Росія свідомо продовжує репресії кримськотатарського народу і грубо порушує норми міжнародного права.