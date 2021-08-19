В окупованому Криму тривають репресії проти затриманих активістів [ Редактировать ]
У Криму ув'язнили ще двох з п'яти затриманих активістів. Так званий райсуд Севастополя заарештував до жовтня Рустема Мурасова і Заура Абдуллаєва - повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
Раніше окупаційні суди обрали запобіжні заходи трьом кримцям, яких затримали два дні тому. Їх також триматимуть у СІЗО мінімум до жовтня. Активістів підозрюють у причетності до екстремістських організацій.
У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій засудили дії незаконної влади півострова. І вкотре зазначили - Росія свідомо продовжує репресії кримськотатарського народу і грубо порушує норми міжнародного права.
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